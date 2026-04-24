Volley femminile Velasco amplia il gruppo | 14 azzurre al collegiale di Milano

Dal 27 al 30 aprile, al Centro Pavesi di Milano, si terrà un nuovo raduno della nazionale femminile di volley. Quattordici atlete, tra campionesse olimpiche e mondiali, parteciperanno al collegiale. L’evento segna l’ampliamento del gruppo azzurro in vista delle prossime competizioni. La convocazione è stata annunciata dal responsabile tecnico, che ha deciso di convocare un numero maggiore di giocatrici rispetto alle precedenti sessioni di allenamento.

Nuovo raduno al Centro Pavesi dal 27 al 30 aprile per le campionesse olimpiche e mondiali: cresce il gruppo della Nazionale. Prosegue la preparazione della Nazionale italiana femminile di volley. Dopo i primi due collegiali svolti con un gruppo ristretto di 11 atlete, il commissario tecnico Julio Velasco ha deciso di ampliare il numero delle convocate. Dal 27 al 30 aprile, al Centro Federale Pavesi di Milano, saranno 14 le azzurre impegnate nel nuovo raduno. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store.🔗 Leggi su Sportface.it Notizie correlate Volley femminile, le convocate dell’Italia di Velasco: 3 novità per il terzo collegialeMancano tre settimane all’esordio stagionale della Nazionale Italiana di volley femminile, che il prossimo 14 maggio scenderà in campo a Biella per... Volley femminile, Velasco chiama tre novità per l’Italia: le convocate per il terzo collegialeMancano tre settimane all’esordio stagionale della Nazionale Italiana di volley femminile, che il prossimo 14 maggio scenderà in campo a Biella per... Una raccolta di contenuti Volley femminile, le convocate dell’Italia di Velasco: 3 novità per il terzo collegialeMancano tre settimane all'esordio stagionale della Nazionale Italiana di volley femminile, che il prossimo 14 maggio scenderà in campo a Biella per ... oasport.it Volley femminile: Velasco convoca Nervini, Spirito e Diop per il collegialeLa Nazionale italiana di volley femminile si appresta a un'intensa fase di preparazione con il terzo collegiale stagionale, in programma al Centro Federale Pavesi di Milano. Sotto la guida del tecnico ... it.blastingnews.com