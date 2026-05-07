La società di pallavolo femminile ha annunciato ufficialmente la conferma di due giocatrici chiave per la prossima stagione di Serie A2. La capitana della squadra ha dichiarato che la lotta in campo sarà sempre intensa. Inoltre, è stato comunicato che il vice allenatore, già presente nella stagione in corso, continuerà nel suo ruolo anche per l’anno successivo. La squadra si prepara così a un terzo anno consecutivo in questa categoria.

La notizia era ormai di dominio pubblico da settimana, ma ora c’è anche l’ufficialità, Dominico Speek sarà ancora il vice allenatore della Clai pure nella prossima stagione. Speek è arrivato il primo anno di serie A2 per assistere coach Caliendo, poi ne ha preso il posto nelle ultime curve della stagione che ha portato alla prima salvezza. A inizio stagione ha lavorato fianco a fianco con Simone Bendandi, poi quando è arrivata la separazione con l’allenatore bizantino, è stato ancora Speek a guidare il gruppo nel porto sicuro della permanenza in categoria. Un legame che va avanti con la soddisfazione delle parti, l’ex giocatore cubano avrebbe anche le qualità e le caratteristiche per essere head coach, per motivi lavorativi preferisce fare il vice e questa sarà la sua strada anche al fianco di Marco Gazzotti.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Volley A2 donne, il club mette altri tasselli importanti in vista del terzo anno in categoria. La Clai riconferma Speek e Cavalli. La capitana: "Sarà sempre una lotta»

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