Voleva farsi investire dall' auto per incassare l' assicurazione | condannato per stalking un 56enne riminese

Da riminitoday.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 56 anni di Rimini è stato condannato per stalking dopo aver tentato di farsi investire da un’auto per ottenere un pagamento dall’assicurazione. Il procedimento riguarda una donna di 62 anni, proprietaria di un residence, con cui aveva avuto un rapporto che si sarebbe aggravato fino a creare una situazione di tensione. La vicenda si è conclusa con la condanna dell’uomo, che ha scelto di affrontare il processo.

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Si sarebbe trasformato in un incubo il rapporto tra una 62enne proprietaria di un residence e un suo inquilino, un 56enne riminese finito a processo con l’accusa di stalking. L’uomo è stato condannato martedì (12 maggio) a un anno e quattro mesi di reclusione, oltre al pagamento di 10 mila euro.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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