Voleva farsi investire dall' auto per incassare l' assicurazione | condannato per stalking un 56enne riminese

Un uomo di 56 anni di Rimini è stato condannato per stalking dopo aver tentato di farsi investire da un’auto per ottenere un pagamento dall’assicurazione. Il procedimento riguarda una donna di 62 anni, proprietaria di un residence, con cui aveva avuto un rapporto che si sarebbe aggravato fino a creare una situazione di tensione. La vicenda si è conclusa con la condanna dell’uomo, che ha scelto di affrontare il processo.

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