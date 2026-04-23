Sperona l' auto della ex sul ponte poi la minaccia | Se non torni con me ti distruggo Condannato per stalking

Un uomo è stato condannato per stalking dopo aver speronato l’auto dell’ex compagna sul ponte e averla minacciata di distruggerla se non fosse tornata con lui. La coppia aveva trascorso otto anni insieme, avevano un figlio e poi la relazione si era conclusa. Da quel momento, l’uomo avrebbe iniziato a perseguitarla con comportamenti che includevano pedinamenti, minacce e aggressioni, trasformando la sua vita in una costante fonte di paura.

ANCONA - Dall'amore al terrore. Otto anni insieme, un figlio e poi la fine della relazione che lui non avrebbe mai accettato, trasformando la vita dell’ex compagna in un incubo fatto di minacce, pedinamenti e aggressioni. Per questo un 47enne di Senigallia oggi è stato condannato a un anno e due.🔗 Leggi su Anconatoday.it

Notizie correlate

Leggi anche: Minaccia la ex davanti alla bimba di 2 anni: “Se non torni con me, ti uccido e ti brucio l’auto”. In arresto

Stalking e maltrattamenti all’ex: "Ti mando gente della malavita". Condannato a 3 anni e 2 mesiStalking e maltrattamenti in famiglia le gravi accuse della procura al 44enne che aveva reso un’odissea il legame con la compagna che vive in...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Sperona l’auto dell’ex marito con a bordo il figlio di 8 anni: arrestata; Litiga con una donna e sperona l'auto: denunce e sanzioni ad Isola della Scala; Sperona l'auto dei carabinieri e fugge: 24enne fermato con trapano e cesoia; Sperona l'auto della polizia e scappa: iniziano le indagini sulle rapine, doppio arresto.

Sperona l'auto dei carabinieri e fugge: 24enne fermato con trapano e cesoiaIl giovane è stato bloccato nei pressi del cimitero dopo un breve inseguimento. Gli oggetti contundenti sono stati trovati in una valigetta che aveva in auto. Denunciato e sanzionato per guida senza p ... laprovinciacr.it

Gelosa sperona l’auto dell’ex con all’interno il bambinoArrestata una 45enne biellese. Gelosa sperona l'auto dell'ex con all'interno il bambino. La vicenda a Pasquetta ... laprovinciadibiella.it

Litiga con una donna e sperona l'auto: denunce e sanzioni ad Isola della Scala - facebook.com facebook

L'alt, un folle inseguimento, lo speronamento e poi la sconvolgente scoperta all'interno dell'auto: ecco perché è finito in manette un 39enne a #Milano x.com