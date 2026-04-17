Un uomo è stato condannato per stalking dopo aver minacciato di uccidere diverse persone, dichiarando di voler vendicare il padre assassinato durante un litigio. La vicenda si è svolta a Ravenna e si è conclusa con una condanna in tribunale. La persona coinvolta aveva ammesso di aver agito per motivi di vendetta, rivendicando la volontà di fare giustizia da sola.

Ravenna, 17 aprile 2026 - Voleva farsi giustizia da solo, vendicare il padre ucciso e non lo aveva mai nascosto. Un proposito ripetuto più volte, diventato minaccia concreta fino a sfociare in una condanna: un anno e sei mesi di reclusione per stalking nei confronti della moglie dell’uomo ritenuto responsabile dell’ omicidio, con minacce estese anche al figlio minorenne della coppia. È la decisione del gup Andrea Galanti nei confronti di René Giachi, ravennate di 39 anni, al termine del processo celebrato con rito abbreviato. La Procura aveva chiesto due anni. Nessuna provvisionale immediata è stata riconosciuta alla parte civile, mentre il risarcimento dovrà essere quantificato in sede civile.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - “Vi ammazzo tutti”, voleva vendicare il padre ucciso durante una lite: il figlio di Edi Giachi condannato per stalking

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