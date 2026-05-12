Chi andrà in Champions League? Punti e combinazioni | le chance delle squadre in lizza

Il campionato di calcio si avvicina alla fase conclusiva, con alcune squadre che hanno già raggiunto i loro obiettivi e altre ancora in corsa per entrare in Champions League. L’Inter si trova in prima posizione e ha già vinto il campionato, mentre altre formazioni lottano per ottenere uno dei posti disponibili. Le combinazioni di punti e le partite rimanenti determinano le possibilità di qualificazione delle squadre coinvolte.

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