Chi andrà in Champions League? Punti e combinazioni | le chance delle squadre in lizza
Il campionato di calcio si avvicina alla fase conclusiva, con alcune squadre che hanno già raggiunto i loro obiettivi e altre ancora in corsa per entrare in Champions League. L’Inter si trova in prima posizione e ha già vinto il campionato, mentre altre formazioni lottano per ottenere uno dei posti disponibili. Le combinazioni di punti e le partite rimanenti determinano le possibilità di qualificazione delle squadre coinvolte.
Roma, 11 maggio 2026 - L'Inter davanti a tutte, già certa dello scudetto ma ancora da più tempo anche della qualificazione alla prossima Champions League, e alle sue spalle un'autentica lotta da osservare da spettatrice festante: la giornata 36 poteva essere quella del pass matematico anche per il Napoli, che invece è clamorosamente caduto in casa contro il Bologna, entrando suo malgrado nella bagarre che domenica prossima vedrà tutte le formazioni coinvolte giocare alle 12.30. Cosa può succedere Partendo proprio dagli azzurri, secondi in classifica a 70 punti, per brindare alla Champions League mancano 3 punti, da conquistare tra...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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