I genitori dei bambini iscritti alla scuola dell'infanzia Anna Frank nel quartiere Rosta Nuova esprimono il desiderio che venga organizzato un incontro con la Principessa, sperando che i loro figli possano vivere un momento speciale. Tra le aspettative, si parla di un possibile arrivo in carrozza, come parte di un evento che avrebbe reso più magico il loro percorso scolastico. Le loro parole riflettono un desiderio di coinvolgimento e di esperienze che stimolino l’immaginazione dei più piccoli.

I genitori dei bambini che frequentano la scuola dell’infanzia Anna Frank, nel quartiere Rosta Nuova, confidano le loro speranze: "Sarebbe stato bello farli incontrare con la Principessa". Nella giornata di oggi Kate Middleton, moglie dell’erede al trono d’Inghilterra, visiterà la struttura e l’emozione dunque non manca. La Principessa del Galles resterà in città anche domani per conoscere e studiare da vicino il Reggio Emilia Approach, modello educativo famoso in tutto il mondo e legato anche all’attività della Royal Foundation Centre for Early Childhood, nata per volontà di Middleton nel 2021. "Una bellissima iniziativa, siamo onorati – dice Denisa Giata –.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Voci dei genitori: "Sperano arrivi in carrozza"

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