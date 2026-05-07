Vlahovic Juve è quasi gelo | Dusan aspetta i top team europei e offerte più ricche Le ultime
Dusan Vlahovic sembra essere in una fase di stallo con la Juventus, con il giocatore che aspetta di ricevere offerte da alcuni dei club più importanti d'Europa e di maggiore potenziale economico. La situazione riguarda le trattative tra le parti e il futuro del calciatore, che al momento non ha ancora preso una decisione definitiva. Le negoziazioni e le eventuali proposte sono al centro dell'attenzione nelle ultime settimane.
Ndicka alla Juve, perché i bianconeri vogliono puntare su di lui? I numeri del difensore della Roma Birindelli: «Se dai spazio alla Juve ti mandano in bambola.Sarò sempre grato a questo club, ho abbracciato Chiellini e Pessotto» Juventus Next Gen, tegola Gunduz: lesione al legamento anteriore del crociato. Il comunicato Juventus Women, Beccari operata al ginocchio sinistro: intervento riuscito. Il comunicato ufficiale Rosucci: «Coppa Italia? Qui alla Juve si gioca per vincere, per noi e per i tifosi» – VIDEO Juventus Women, Lindsey Thomas dopo il successo contro il Napoli: «Partita molto difficile.🔗 Leggi su Juventusnews24.com
“Vlahovic–Juve: nuovo incontro! Prima offerta sul tavolo”
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