Dusan Vlahovic sembra essere in una fase di stallo con la Juventus, con il giocatore che aspetta di ricevere offerte da alcuni dei club più importanti d'Europa e di maggiore potenziale economico. La situazione riguarda le trattative tra le parti e il futuro del calciatore, che al momento non ha ancora preso una decisione definitiva. Le negoziazioni e le eventuali proposte sono al centro dell'attenzione nelle ultime settimane.

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© Juventusnews24.com - Vlahovic Juve, è quasi gelo: Dusan aspetta i top team europei e offerte più ricche. Le ultime

“Vlahovic–Juve: nuovo incontro! Prima offerta sul tavolo”

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