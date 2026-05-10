Vlahovic via dalla Juve? Aumentano le possibilità di una separazione a fine stagione | le novità sul suo futuro

Secondo le ultime notizie, il calciatore serbo potrebbe lasciare la squadra alla fine della stagione. Si parla di una possibile separazione a parametro zero, senza indicazioni di un trasferimento con pagamento di clausole o cifre definite. La situazione del suo contratto e le trattative in corso sono al centro delle notizie più recenti, senza che siano stati annunciati accordi ufficiali o dettagli sulle modalità del trasferimento.

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di Luca Fioretti Vlahovic via dalla Juve? Il serbo sembra ormai destinato a salutare la Vecchia Signora a parametro zero a fine stagione: gli aggiornamenti. Nonostante un rendimento eccezionale sul campo durante gli ultimi impegni, il futuro di Dusan Vlahovic sembra inesorabilmente lontano dall’Italia. L’attaccante si è caricato il gruppo sulle spalle. Autore di 2 gol fondamentali che hanno garantito ben 4 punti preziosi nelle ultime 2 giornate, il centravanti ha disputato delle gare di altissimo profilo. Le sue prestazioni si stanno rivelando assolutamente decisive per blindare la vitale qualificazione in Champions League del mondo bianconero.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Vlahovic via dalla Juve? Aumentano le possibilità di una separazione a fine stagione: le novità sul suo futuro ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video VLAHOVIC, McKENNIE E SPALLETTI! LA JUVENTUS DEFINISCE IL SUO FUTURO! ULTIME NOTIZIE! JUVENTUS NEWS! Notizie correlate Conte via dal Napoli a fine stagione? Rivelazione sul futuro dell’allenatore: si va verso questo scenario. Le novitàdi Redazione JuventusNews24Conte via dal Napoli a fine stagione? Le costanti indiscrezioni chiariscono il destino del mister delineando dei nuovi... Pellegrino Juve, il calciatore esce allo scoperto sul suo futuro. Vestirà bianconero? Le novitàdi Redazione JuventusNews24Pellegrino Juve, il calciatore esce allo scoperto sul suo futuro. Argomenti più discussi: Vlahovic non rinnova, ma intanto segna: Addio alla Juve? Non lo so...; Paradosso Vlahovic: firma la Champions della Juve per poi giocarla con un'altra maglia; Vlahovic lampo da record, la Juve espugna Lecce: tre punti pesantissimi per la Champions; Vlahovic, gol dopo 11 secondi in Lecce-Juventus: è quinto nella classifica delle reti più veloci in Serie A.