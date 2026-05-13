Secondo le quote dei bookmakers, ci sono segnali che indicano una possibile partenza del centravanti serbo dalla Juventus nelle prossime settimane. Le scommesse suggeriscono un aumento delle puntate su un trasferimento, anche se non c’è ancora una conferma ufficiale. La situazione attuale lascia aperte diverse ipotesi sul futuro del giocatore, con i pronostici che favoriscono un cambio di maglia.

di Mauro Munno per il futuro del centravanti serbo dei bianconeri. Il futuro di Dušan Vlahovi? è diventato un vero e proprio rebus di mercato, alimentato dalle recenti e sibilline dichiarazioni del serbo: « Ancora due partite con la Juve, poi vedremo ». Parole pronunciate subito dopo il gol-lampo segnato a Lecce, una rete pesantissima che ha avvicinato sensibilmente i bianconeri alla qualificazione in Champions League, ma che ha anche ufficializzato lo stato di incertezza che regna attorno alla sua permanenza a Torino. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata Con un contratto in scadenza e i negoziati per il rinnovo finiti su un binario morto, Vlahovi? si profila come l’occasione d’oro del prossimo mercato dei parametri zero.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Vlahovic lascerà la Juventus? Cosa dicono i bookies e qual è l’ipotesi più probabile

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Clamoroso Vlahovic | VUOLE RESTARE alla Juventus | Nuovo incontro

Notizie correlate

Milik Juve, la Lazio si sfila: qual è l’ipotesi più probabile per il futuro del polaccodi Redazione JuventusNews24Milik Juve, la Lazio si sfila: qual è l’ipotesi più probabile per il futuro del centravanti polacco che è tornato a...

Morto mentre lavorava la terra, un malore l’ipotesi più probabileMassa Marittima, 25 aprile 2026 – Cordoglio profondo a Massa Marittima per la scomparsa di Tauro Turacchi, il pensionato di 78 anni morto nel piccolo...

Temi più discussi: Vlahovic non rinnova, ma intanto segna: Addio alla Juve? Non lo so...; Vlahovic, un gol per il rinnovo: ma la Juventus avrebbe bisogno di un vero attaccante top; Così è dura per Spalletti, Vi spiego il gol annullato a Vlahovic, Yildiz è ancora un ragazzo: la Juve su Dazn; Futuro Vlahovic, annuncio che non lascia dubbi: tradimento in arrivo.

OPEN VAR - Le spiegazioni del designatore Tommasi per la 36esima giornata Lecce-Juventus, gol annullato a Kalulu: ottima la lavorazione di Mariani e Mazzoleni al Var. Una volta stabilita l'effettiva posizione di fuorigioco di Vlahovic l'impatto è evidente per x.com

Yildiz: Ho la Juve nel cuore. Chiedere a Vlahovic di restare? Fatto ma non è una cosa che posso dire ioIl talento turco alla presentazione della nuova maglia bianconera: Sto meglio. Sentiamo la pressione ma pensiamo solo alla Champions ... gazzetta.it

Vlahovic tra rinnovo con la Juventus e le pretendenti: lo vuole il BayernDusan Vlahovic è tornato a ruggire nel momento cruciale e in casa Juventus si parla di un tempo sospeso, con un vertice decisivo fissato a fine maggio, subito dopo la chiusura del campionato. firenzeviola.it