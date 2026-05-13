Vlahovic lascerà la Juventus? Cosa dicono i bookies e qual è l’ipotesi più probabile

Da juventusnews24.com 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo le quote dei bookmakers, ci sono segnali che indicano una possibile partenza del centravanti serbo dalla Juventus nelle prossime settimane. Le scommesse suggeriscono un aumento delle puntate su un trasferimento, anche se non c’è ancora una conferma ufficiale. La situazione attuale lascia aperte diverse ipotesi sul futuro del giocatore, con i pronostici che favoriscono un cambio di maglia.

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di Mauro Munno per il futuro del centravanti serbo dei bianconeri. Il futuro di Dušan Vlahovi?  è diventato un vero e proprio rebus di mercato, alimentato dalle recenti e sibilline dichiarazioni del serbo:  « Ancora due partite con la Juve, poi vedremo ». Parole pronunciate subito dopo il gol-lampo segnato a Lecce, una rete pesantissima che ha avvicinato sensibilmente i bianconeri alla qualificazione in  Champions League, ma che ha anche ufficializzato lo stato di incertezza che regna attorno alla sua permanenza a Torino. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata Con un contratto in scadenza e i negoziati per il rinnovo finiti su un binario morto, Vlahovi? si profila come l’occasione d’oro del prossimo mercato dei  parametri zero.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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