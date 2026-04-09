Milik Juve la Lazio si sfila | qual è l’ipotesi più probabile per il futuro del polacco

Il futuro del centravanti polacco, recentemente tornato a disposizione dell’allenatore, è al centro di discussioni tra le squadre interessate. Dopo aver valutato diverse opzioni, una delle società ha deciso di non proseguire con l’interesse. La situazione attuale lascia aperte varie possibilità per il trasferimento, mentre le trattative continuano a essere monitorate da vicino da media e addetti ai lavori.

Milik Juve, la Lazio si sfila: qual è l’ipotesi più probabile per il futuro del centravanti polacco che è tornato a disposizione di Spalletti. Le indiscrezioni di mercato che accostavano Arek Milik alla Lazio sembrano destinate a rimanere semplici suggestioni primaverili. Nonostante il centravanti polacco sia stato indicato a più riprese come un possibile rinforzo per il reparto offensivo biancoceleste, le ultime notizie indicano una brusca frenata nella trattativa. Il club capitolino avrebbe infatti deciso di adottare una politica societaria differente, privilegiando l’acquisto di profili con una carta d’identità più giovane rispetto al calciatore della Juventus. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Milik Juve, la Lazio si sfila: qual è l’ipotesi più probabile per il futuro del polacco Milik Lazio si può fare? Cosa filtra sul futuro del centravanti polacco in uscita dalla Juve dopo le ultimissime vocidi Redazione JuventusNews24Milik Lazio, la dirigenza valuta la cessione estiva del polacco dopo il lungo stop ma la pista che lo accosta ai... Leggi anche: Milik a disposizione per Udinese Juve ma…Qual è l’idea per il rientro dell’attaccante polacco Temi più discussi: Milik in campo durante Juventus-Genoa, per mezz'ora: non giocava così tanto da due anni; Milik vuole scalare le gerarchie alla Juventus: un gesto del centravanti non è passato inosservato a Spalletti; Calciomercato Lazio, in lista Milik e Leite; Lazio is considering signing Juventus fringe player. Milik, ipotesi Lazio difficile: il club capitolino punterà a ringiovanire la rosaNegli ultimi giorni Arek Milik, centravanti polacco classe 1994 della Juventus, è stato accostato con una certa insistenza alla Lazio in vista della prossima stagione, ma, al momento, ... tuttojuve.com Mercato Lazio, pazza idea Milik! Svelata la posizione della Juve e l’eventuale valutazione per l’estateMercato Lazio, pazza idea Milik! Ecco la posizione della Juve e l'eventuale valutazione per l'estate: c'è un fattore che può favorire la trattativa ... calcionews24.com Pagelle #Juve: #Kelly guida, #Locatelli scudiero, verve #Cambiaso , #Milik prepotente x.com Gianni boccia Milik #juventusgenoa #juventus #Genoa #seriea - facebook.com facebook