Morto mentre lavorava la terra un malore l’ipotesi più probabile

Un uomo è deceduto mentre stava lavorando nei campi a Massa Marittima. Secondo le prime ipotesi investigative, potrebbe essere stato colpito da un malore improvviso. La tragedia si è verificata nel pomeriggio di ieri, e sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile. Le autorità stanno procedendo con le verifiche per chiarire le cause del decesso.

Massa Marittima, 25 aprile 2026 – Cordoglio profondo a Massa Marittima per la scomparsa di Tauro Turacchi, il pensionato di 78 anni morto nel piccolo orto che amava coltivare nella zona di Bufalona, un lutto che ha colpito la città dove Turacchi, per aver lavorato per tanti anni nell’infermeria sia della Miniera di Niccioleta che in quella del Casone, era molto conosciuto ed un suo amico, con il quale aveva scambiato due battute proprio l’altra mattina racconta. “Sono particolarmente dispiaciuto. Ci siamo visti un paio di giorni fa e immancabilmente abbiamo colto l’occasione scambiare due parole sul lavoro, sulla nuova società che gestisce i due stabilimenti.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Morto mentre lavorava la terra, un malore l’ipotesi più probabile Notizie correlate Roberto Fezzardi è morto per un malore mentre lavorava: aveva 57 anniTragedia nella tarda mattinata di venerdì 27 febbraio a Cavriana, piccolo borgo tra le colline moreniche del Basso Garda. Leggi anche: Taranto calcio: morto l’addetto stampa Christian Cesario, aveva 33 anni Stroncato da un malore mentre lavorava a Gioia del Colle per la squadra di volley Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Operaio morto sul lavoro in via dei Mille a Napoli; OMICIDI SUL LAVORO: MORTO A OSPITALETTO (BRESCIA) MASSIMILIANO LAURO, VOLONTARIO DELLA FESTA DI RADIO ONDA D’URTO; Cade nel depuratore mentre lavora: operaio comasco morto a Vicenza; Due incidenti sul lavoro: un operaio muore a Vicenza, un altro a Brescia. Morto mentre lavorava la terra, un malore l’ipotesi più probabileLa procura ha rilasciato il nullaosta alla sepoltura, a breve il funerale di Tauro Turacchi. Il ricordo di un amico: Ci eravamo incontrati proprio due gioni fa. Sono addolorato ... lanazione.it Antonio Caliendo morto in officina: il dramma ad Acerra, schiacciato da un’auto mentre lavorava. Aveva 55 anniAntonio Caliendo, 55 anni, è morto ad Acerra in un tragico incidente avvenuto all’interno di un’officina di via Siani. Secondo le prime ricostruzioni, Antonio Caliendo si trovava sotto una vettura per ... alphabetcity.it Wendy Duffy, 56enne inglese fisicamente sana, è morta in Svizzera dopo aver fatto ricorso al suicidio assistito perché non riusciva più a sopportare il dolore e la condizione psicologica derivati dalla perdita del suo unico figlio, morto quattro anni fa. Ne ha dato - facebook.com facebook Cristian Muñoz, morto per una infezione al ginocchio il ciclista colombiano. Aveva corso con Pogacar x.com