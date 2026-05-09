Al 15 secondi dall'inizio, Vlahovic decide la partita tra Lecce e Juventus, che vince di misura. La vittoria permette alla Juventus di salire temporaneamente al terzo posto in classifica, conquistando tre punti che rafforzano le sue speranze di qualificazione in Champions League. La partita si svolge in un clima di grande tensione e determinazione da parte di entrambe le squadre.

AGI - La Juventus vince di misura a Lecce e compie un passo importante nella corsa a un posto in Champions League. A decidere la sfida il gol di Vlahovic all'alba del match, con i bianconeri che nel corso della gara si sono anche visti annullare due reti. Il Lecce resta invischiato nella lotta per non retrocedere, con quattro punti che - in attesa del match tra Cremonese e Pisa - lo distanziano dal terzultimo posto. Bastano solo quindici secondi alla Juventus per l'1-0, grazie al cross dalla sinistra di Cambiaso per il controllo e girata vincenti di Vlahovic. Risposta immediata del Lecce. Risponde il Lecce, con Banda che serve in area Cheddira, rapido a calciare verso la porta ma fermato dalla parata di Di Gregorio.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Vlahovic decide Lecce-Juventus dopo 15 secondi. Bianconeri terzi per una notte

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