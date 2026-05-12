Durante le riunioni con il presidente, è stato imposto il divieto di indossare orologi da polso a tutto il personale che lo accompagna. La misura riguarda esclusivamente le occasioni ufficiali e si applica a chi partecipa agli incontri con il leader. La decisione è stata comunicata all’interno delle forze di sicurezza e delle autorità responsabili della gestione degli eventi ufficiali. Nessun altro dettaglio è stato reso pubblico riguardo alle motivazioni di questa disposizione.

D'ora in avanti chi incontrerà il presidente Vladimir Putin non potrà indossare l'orologio da polso. Quella che ai non addetti ai lavori può sembrare una sciocca pretesa è in realtà una decisione presa dal Servizio federale di protezione del Presidente (Fso) per tutelare la sicurezza del capo del Cremlino. Ad annunciare la notizia è stato il canale di informazione su Telegram Mozhem Obyasnit. A quanto pare il divieto è effettivo dalla metà di aprile. Ma perché è stato messo un simile bando? Bisogna riconoscere che, al giorno d'oggi, gli orologi non hanno più la sola funzione di segnare l'ora. Alcuni modelli dispongono anche di altre funzioni. Perciò, gli addetti alla sicurezza del presidente temono strumenti che possano nascondere micro-ordigni esplosivi oppure sistemi in grado di rilasciare sostanze tossiche e velenose.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Teme di essere ucciso: così Putin ha vietato gli orologi da polso al suo staff durante le riunioni

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