Il governo ha emanato una direttiva che vieta l’uso di orologi e cercapersone tra i funzionari di alto livello, citando il rischio di attacchi tecnologici contro i leader. La misura si basa sulla preoccupazione che dispositivi apparentemente innocui possano essere trasformati in strumenti per attacchi o spionaggio. Le autorità temono che tra i collaboratori possano essere nascosti dispositivi tecnologici in grado di compromettere la sicurezza delle comunicazioni e delle informazioni sensibili.

? Punti chiave Come possono un orologio e un cercapersone diventare armi letali?. Quali tecnologie nascoste teme il Cremlino di trovare tra i collaboratori?. Perché la sicurezza di Putin richiede ora la rimozione di accessori comuni?. Chi ha suggerito di trasformare gli incontri ufficiali in zone prive di segnali?.? In Breve Analista Enrico Franceschini cita rischio intercettazioni e attacchi tramite dispositivi elettronici.. Riferimento agli attacchi ai vertici di Hezbollah tramite esplosione di cercapersone.. Nuovi protocolli di sicurezza impongono restrizioni su tutti gli accessori indossabili.. Decisione presa lunedì 11 maggio 2026 per prevenire segnali radio e impulsi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Putin vieta gli orologi: il rischio di attacchi tecnologici al leader

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Putin mette al bando gli orologi per il suo staff durante le riunioni per paura di essere ucciso, il motivoVladimir Putin ha vietato di indossare orologi da polso in sua presenza a membri dello staff, guardie del corpo e funzionari.

Leggi anche: A Netanyahu la tregua con Hezbollah va di traverso: “Scioccato da Trump” che vieta gli attacchi al Libano

Argomenti più discussi: Media ucraini, 'chi incontra Putin deve consegnare anche gli orologi'; Media ucraini, 'chi incontra Putin deve consegnare anche gli orologi'; La parata blindata del 9 maggio a Mosca, niente pubblico e pochi leader. La paranoia di Putin: Chi lo incontra deve togliere anche l'orologio - Il video; Ted e Jane, il conservatore e la femminista: quell’amore tra Turner e Fonda. E lei cambiò lui.

Putin vieta gli orologi da polso in sua presenza: potrebbero essere usati per assassinarlo x.com

Il dittatore iracheno Saddam Hussein che trascorre del tempo con il dittatore cubano Fidel Castro, anni '70. I due leader avevano una stretta relazione diplomatica, e Fidel permise persino a Saddam di volare a L'Avana per essere curato dai migliori ortopedici reddit

Al Cremlino nuove misure per proteggere Putin: divieto di orologi da polsoDurante gli incontri con Putin sono vietati sia i cellulari sia gli orologi da polso, segno di un controllo sempre più stringente. notizie.it