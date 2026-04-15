Sanità a Passignano manca la guardia medica notturna Il tema al centro del dibattito politico

A Passignano sul Trasimeno non è presente una guardia medica notturna, una questione che è stata discussa nel corso di un recente dibattito politico. La mancanza di questo servizio sanitario durante le ore notturne ha suscitato attenzione tra i rappresentanti locali, portando alla luce un problema che interessa direttamente la comunità. La questione è diventata oggetto di confronto tra le forze politiche del territorio.

A Passignano sul Trasimeno manca la guardia medica notturna e il tema arriva al centro del dibattito politico. Ad annunciarlo i consiglieri regionali Eleonora Pace e Andrea Romizi che, facendo riferimento ad alcune segnalazioni giunte da cittadini, affermano che presenteranno presto alla giunta.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Giovani e lavoro, un tema urgente al centro del dibattito con NanniciniL’incontro, in programma per il 30 marzo, metterà in dialogo giovani lavoratori sul tema della precarietà e della “fuga di cervelli” Bergamo. Leggi anche: Sos guardia medica pediatrica: la legge c’è, manca l’assistenza