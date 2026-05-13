Negli ultimi tempi si parla sempre di più di vittimizzazione terziaria, un termine che indica il dolore causato alle persone che assistono o vengono coinvolte indirettamente in casi di violenza di genere. Questa forma di vittimizzazione si aggiunge a quella diretta delle vittime, creando una catena di sofferenza che coinvolge anche amici, parenti e testimoni. In un’epoca dominata dal true crime, diventa difficile capire come spesso le storie di chi subisce violenza restino invisibili o non ascoltate.

Nell’epoca del true crime si fa fatica a comprendere che dietro ogni caso di cronaca ci sono persone che non hanno più voce (o non viene data loro), soprattutto quando si tratta di violenze di genere. In questo contesto è quindi fondamentale comprendere quali siano le diverse forme di violenza, di cui la vittimizzazione fa parte. Si parla però molto poco della vittimizzazione terziaria e del carico di dolore che si porta dietro sia chi ha subito violenza che la sua cerchia sociale. Scopriamo allora cos’è la vittimizzazione terziaria sia dal punto giuridico che psicologico, qual è la differenza con la vittimizzazione primaria e secondaria e a chi rivolgersi qualora se ne sia vittime.🔗 Leggi su Robadadonne.it

© Robadadonne.it - Vittimizzazione terziaria: la terza ondata di dolore della violenza di genere

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

“Anche la mancanza di cura è violenza”: torna il presidio della Rete bergamasca contro la violenza di genereIl presidio contro la violenza di genere di Rete bergamasca, scende in piazza nuovamente in Largo Rezzara, l’8 maggio alle 18,30 Bergamo.

Festa della donna, polizia in campo contro la violenza di genereIn occasione della Giornata Internazionale della Donna, la Polizia di Stato di Pordenone ha voluto ribadire la propria presenza accanto alle donne e...