Festa della donna polizia in campo contro la violenza di genere

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, la Polizia di Stato di Pordenone ha organizzato attività di sensibilizzazione contro la violenza di genere e incontri con i cittadini per promuovere la solidarietà. La presenza delle forze dell’ordine si è concentrata su iniziative pubbliche volte a sostenere le donne e a coinvolgere la comunità locale. L’obiettivo è stato mettere in evidenza il supporto alle vittime e rafforzare i legami con il territorio.

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, la Polizia di Stato di Pordenone ha voluto ribadire la propria presenza accanto alle donne e alla comunità, promuovendo iniziative di sensibilizzazione contro la violenza di genere e momenti di incontro con i cittadini e di solidarietà.