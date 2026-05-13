Visita medica di controllo domiciliare | le fasce Inps 2026 resta un nodo

Oggi si parla di visite mediche di controllo domiciliari e delle problematiche legate alle fasce Inps previste per il 2026. In alcuni casi, un semplice citofono può diventare un ostacolo legato ai pagamenti e alle procedure previste. La questione riguarda come vengono gestiti gli accessi e le eventuali ripercussioni sui compensi per i professionisti coinvolti. L'argomento è al centro di discussioni che coinvolgono diverse parti interessate.

Vuoi ricevere subito i nostri ultimi aggiornamenti? Seguici su Google! Alle 10 del mattino, in una casa qualunque, il citofono può trasformarsi in un problema sullo stipendio. Chi è in malattia nel 2026 deve conoscere una regola semplice, ma spesso sottovalutata: durante alcune fasce orarie bisogna essere reperibili all’indirizzo indicato nel certificato medico. La novità ormai consolidata è che le finestre sono uguali per tutti: dipendenti pubblici e privati. L’ Inps, con il messaggio 4640 del 22 dicembre 2023, ha comunicato l’allineamento delle fasce dopo il principio di armonizzazione richiamato dal Tar Lazio. Orario visita fiscale 2026: le due finestre da non dimenticare.🔗 Leggi su Urbanpost.it

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