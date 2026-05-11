Dal 2026, le visite fiscali dell'Inps per i lavoratori malati seguono orari e regole uguali sia per i dipendenti pubblici che per quelli privati. Le fasce orarie in cui vengono effettuati i controlli sono state definite e rese operative, mantenendo la costante presenza dei controlli anche durante i periodi di malattia. Questa novità mira a garantire maggiore uniformità nelle procedure di verifica della condizione di salute dei lavoratori.

Roma, 11 maggio 2026 – La malattia non sospende i controlli. Anzi, li rende più puntuali. E dal 2026 una delle novità più rilevanti per milioni di lavoratori italiani è ormai consolidata: le visite fiscali Inps seguono regole uniformi per dipendenti pubblici e privati. Tradotto: stessi orari, stessi obblighi di reperibilità e stesse conseguenze in caso di irreperibilità. Per chi si assenta dal lavoro per motivi di salute, conoscere le finestre orarie in cui il medico fiscale può bussare alla porta non è più una formalità burocratica, ma una necessità concreta. Capiamo meglio la questione. Cos’è e come funziona la visita fiscale. La visita fiscale è un controllo domiciliare effettuato da un medico incaricato dall’Inps per verificare l’effettivo stato di malattia del lavoratore assente.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Orari visita fiscale 2026: le fasce dei controlli Inps per malattia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Malattia e controlli INPS: nuovi orari e piattaforma digitaleL’INPS potenzia i controlli sulle assenze per malattia attraverso un incremento dei medici ispettori e l’introduzione di una nuova piattaforma...

Visite fiscali Inps, più controlli per le assenze da malattia: cosa rischiano i lavoratoriL'Inps ha inaugurato una stretta sulle visite fiscali a centinaia di migliaia di lavoratori che hanno richiesto assenza per malattia.

Argomenti più discussi: Gli orari delle visite fiscali per i dipendenti pubblici nel 2026; Visite fiscali, nel 2026 più controlli dell'Inps nei seguenti orari; Visite fiscali INPS in malattia: orari, fasce di reperibilità e sanzioni; Casale Città Aperta, maggio 2026 - Casale Monferrato.

Hai un JR Pass, una carta IC (Suica/Pasmo/etc.) o una domanda sul viaggio in treno? Inizia qui! (Discussione Mensile - 01 Maggio 2026) reddit