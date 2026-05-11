Orari visita fiscale 2026 | le fasce dei controlli Inps per malattia

Da quotidiano.net 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 2026, le visite fiscali dell'Inps per i lavoratori malati seguono orari e regole uguali sia per i dipendenti pubblici che per quelli privati. Le fasce orarie in cui vengono effettuati i controlli sono state definite e rese operative, mantenendo la costante presenza dei controlli anche durante i periodi di malattia. Questa novità mira a garantire maggiore uniformità nelle procedure di verifica della condizione di salute dei lavoratori.

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Roma, 11 maggio 2026 – La malattia non sospende i controlli. Anzi, li rende più puntuali. E dal 2026 una delle novità più rilevanti per milioni di lavoratori italiani è ormai consolidata: le visite fiscali Inps  seguono regole uniformi per dipendenti pubblici e privati. Tradotto: stessi orari, stessi obblighi di reperibilità e stesse conseguenze in caso di irreperibilità. Per chi si assenta dal lavoro per motivi di salute, conoscere le finestre orarie in cui il medico fiscale può bussare alla porta non è più una formalità burocratica, ma una necessità concreta. Capiamo meglio la questione. Cos’è e come funziona la visita fiscale. La visita fiscale è un controllo domiciliare effettuato da un medico incaricato dall’Inps per verificare l’effettivo stato di malattia del lavoratore assente.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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