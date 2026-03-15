Un'auto è finita in un dirupo nel salernitano, provocando la morte di due persone. La vettura è scivolata oltre una ringhiera di protezione, precipitando da circa 200 metri sulla strada provinciale 267 in Cilento, vicino alle Ripe Rosse. Le vittime sono una donna e un uomo, identificate come Maria e Michele, che avevano effettuato una visita in guardia medica poco prima dell’incidente.

Un volo nel vuoto di quasi 200 metri, giù dalla strada provinciale 267, in Cilento, a strapiombo sul mare delle Ripe Rosse, dopo aver sfondato una ringhiera di protezione. È finita così, venerdì sera a Montecorice, nel Salernitano, la vita di Michele Pirozzi, 29 anni, e Maria Magliocco, 24 anni, fidanzati originari di Capaccio Paestum. I due sono morti dopo che la loro auto è precipitata nel dirupo in seguito a uno scontro con un altro veicolo lungo l’arteria che attraversa la costa cilentana. I corpi, dopo che l’auto si è capovolta più volte, sono stati sbalzati sugli scogli e individuati soltanto dopo diverse ore di ricerche sia a mare sia a terra. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Auto in un dirupo nel salernitano, le vite spezzate di Maria e Michele: quella visita in guardia medica prima dell'incidente

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