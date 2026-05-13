Visita istituzionale del presidente della Regione Marsilio a Crecchio

Il presidente della Regione Abruzzo ha effettuato una visita ufficiale nel Comune di Cerchio, incontrando il sindaco e i membri dell’amministrazione comunale. Durante l’incontro sono stati affrontati vari argomenti legati alle questioni locali e alle possibili iniziative future per il territorio. La visita si è svolta nel pomeriggio di mercoledì 13 maggio, coinvolgendo rappresentanti istituzionali del Comune e della Regione.

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