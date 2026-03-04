Visita istituzionale in Toscana | il presidente della Repubblica atteso ai 150 anni della Cesare Alfieri

Il presidente della Repubblica visiterà Firenze martedì 10 marzo in occasione dei 150 anni della Cesare Alfieri. La giornata prevede due incontri ufficiali che coinvolgono il mondo accademico e culturale. La visita mira a celebrare l’istituzione e rafforzare i legami tra le istituzioni e il territorio toscano. Firenze si prepara ad accogliere con entusiasmo questa presenza istituzionale di rilievo.

Sergio Mattarella arriva a Firenze per ricevere una laurea ad honorem dall'ateneo fiorentino in 'Politica, istituzioni e mercato' FIRENZE – Il capoluogo toscano si prepara ad accogliere la massima carica dello Stato. Il prossimo martedì 10 marzo, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, compirà una visita ufficiale in città, scandita da due significativi appuntamenti di natura accademica e storico-culturale. La prima fase della giornata presidenziale si svolgerà all'università degli Studi di Firenze. La cornice istituzionale dell'evento è rappresentata dalle solenni celebrazioni per il 150esimo anniversario dalla fondazione della Scuola di scienze politiche Cesare Alfieri.