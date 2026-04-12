Il presidente della Regione de Pascale in visita alla Centrale del Latte

Ieri il presidente della Regione Emilia-Romagna ha fatto visita allo stabilimento di Martorano della Centrale del Latte di Cesena. Durante l’evento ha incontrato i rappresentanti della cooperativa locale e ha visitato i reparti produttivi dell’impianto. La visita si è svolta in un contesto istituzionale, con l’obiettivo di conoscere da vicino le attività e le strutture dell’azienda.

Visita istituzionale ieri presso lo stabilimento produttivo di Martorano della Centrale del Latte di Cesena, dove il presidente della Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale, ha incontrato i vertici della cooperativa cesenate e visitato i reparti produttivi. Alla visita erano presenti anche il sindaco di Cesena Enzo Lattuca, la consigliera regionale Francesca Lucchi, il presidente di Confcooperative Romagna Roberto Savini e il direttore di Confcooperative Romagna Ruggero Villani. Ad accogliere la delegazione e a guidare il percorso all’interno dello stabilimento sono stati il presidente di Centrale del Latte di Cesena, Renzo Bagnolini, e il direttore Daniele Bazzocchi, che hanno illustrato la storia, i numeri e le prospettive della cooperativa.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il presidente della Regione de Pascale in visita alla Centrale del Latte Leggi anche: Cemento, l’Emilia Romagna batte tutti, prima per consumo di suolo. Si prepara così alla prossima alluvione? Record cemento a Ravenna dove era sindaco il presidente della Regione de Pascale Faenza, il presidente de Pascale in visita al centro “La Lampada di Aladino”Visita istituzionale alla struttura socio-sanitaria “La Lampada di Aladino” di Faenza da parte del presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele...