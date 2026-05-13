VisionQuest | Ufficiale la data di uscita su Disney+ Ecco quando torna Visione di Paul Bettany

È stata annunciata la data di uscita di VisionQuest, la serie Marvel che vede protagonista Visione interpretato da Paul Bettany. L’appuntamento è previsto su Disney+ il 14 ottobre 2026, durante gli Upfront Disney a New York, i Marvel Studios hanno confermato questa novità nel loro calendario di lancio. La produzione si inserisce nel catalogo delle serie Marvel in arrivo sulla piattaforma di streaming.

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