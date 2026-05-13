VisionQuest | Ufficiale la data di uscita su Disney+ Ecco quando torna Visione di Paul Bettany
È stata annunciata la data di uscita di VisionQuest, la serie Marvel che vede protagonista Visione interpretato da Paul Bettany. L’appuntamento è previsto su Disney+ il 14 ottobre 2026, durante gli Upfront Disney a New York, i Marvel Studios hanno confermato questa novità nel loro calendario di lancio. La produzione si inserisce nel catalogo delle serie Marvel in arrivo sulla piattaforma di streaming.
Il Marvel Cinematic Universe (MCU) si arricchisce di un nuovo, fondamentale tassello. Durante gli Upfront Disney a New York, i Marvel Studios hanno finalmente rotto gli indugi: VisionQuest debutterà su Disney+ il 14 ottobre 2026. La serie, che vede il ritorno di Paul Bettany nei panni del sintezoide, rappresenterà il capitolo finale della “trilogia di WandaVision”, chiudendo il cerchio narrativo iniziato con la serie di Scarlet Witch e proseguito con Agatha All Along. Cosa aspettarsi da VisionQuest: Trama e anticipazioni. Ambientata dopo i traumatici eventi del finale di WandaVision, la serie esplorerà il viaggio esistenziale della White Vision (Visione Bianca).🔗 Leggi su Nerdpool.it
Notizie correlate
Leggi anche: Vision Quest chiude la trilogia di WandaVision: Paul Bettany e James Spader tornano il 14 ottobre su Disney+
VisionQuest ha una data di uscita, la descrizione del trailer anticipa il ritorno di QUEL villainIl trailer della serie con Paul Bettany presentato in anteprima agli Upfronts di Disney rivela intriganti dettagli sullo show e anticipa la data di...
Argomenti più discussi: VisionQuest: prime immagini e data debutto serie Disney Plus; Finisce Daredevil: Rinascita - Stagione 2: qual è la prossima serie Marvel e quando esce VisionQuest.
La data esatta dell’uscita di VisionQuest è 14 ottobre facebook
VisionQuest, la nuova serie Marvel con Paul Bettany ha una data d'uscitaDisney+ ha annunciato che la serie che segnerà il ritorno di Paul Bettany nel MCU debutterà in streaming il 14 ottobre: ecco tutto quello che sappiamo su VisionQuest. comingsoon.it
VisionQuest: prime immagini e data debutto serie Disney PlusAgli Upfront Disney i primi dettagli sulla nuova serie con il ritorno del sintezoide. La serie VisionQuest, che segnerà il ritorno di Paul Bettany nel ruolo di Visione, debutterà ufficialmente sulla p ... lospaziobianco.it