Durante l’Upfront di Disney a New York è stato annunciato che il film “Vision Quest” chiuderà la trilogia iniziata con “WandaVision”. Il 14 ottobre sarà disponibile sulla piattaforma Disney+ e vedrà il ritorno di Paul Bettany e James Spader nel cast. La pellicola rappresenta l’ultimo capitolo di questa serie di produzioni legate all’universo Marvel, con riprese che si sono svolte in diverse location negli Stati Uniti.

Il cerchio magico iniziato a Westview sta per chiudersi. Durante l’Upfront di Disney a New York, Paul Bettany è salito sul palco per annunciare ufficialmente la data di debutto di Vision Quest, l’attesa serie che i Marvel Studios hanno definito come il capitolo conclusivo della “trilogia di WandaVision“, dopo la serie madre e lo spin-off Agatha All Along. La serie riprenderà le fila del discorso dopo gli eventi di WandaVision, dove abbiamo visto il ritorno del sintezoide dopo la sua morte per mano di Thanos in Avengers: Infinity War. La trama si concentrerà sul viaggio di Visione (Paul Bettany) nel tentativo di recuperare la propria memoria e, soprattutto, la propria umanità.🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Vision Quest chiude la trilogia di WandaVision: Paul Bettany e James Spader tornano il 14 ottobre su Disney+

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Leggi anche: Scopoignoto tornano con “Definizione Finale”: il nuovo album che chiude la trilogia iniziata negli anni 2000

Harry Potter, Paul Bettany sarà davvero Voldemort? L’attore fa chiarezzaDopo i rumor che hanno cominciato a circolare la scorsa settimana, l'attore ne ha fatto riferimento per la prima volta ammettendo di adorare il...

Temi più discussi: VisionQuest: prime immagini e data debutto serie Disney Plus; Vision Quest: la serie TV su Visione uscirà ad ottobre di quest'anno su Disney+, ecco la descrizione delle prime scene!; X-Men, lo sceneggiatore del film reboot prodotto dai Marvel Studios promette: 'Daremo priorità ai personaggi'; A Jazz in Bess l’avanguardia del duo Craig Taborn-Nicole Mitchell.

Pensate che Sharon e Sidewinder torneranno per VisionQuest (spiegazione nella descrizione) reddit

I nostri conti non tornano E la politica parla d’altro Il Fmi prevede che quest’anno l’Italia scavalchi la Grecia e finisca ultima nella classifica della finanza virtuosa L’editoriale di @CarloVerdelli sul Corriere x.com

Vision Quest: la descrizione del trailer mostrato al New York Comic-Con regala le prime anticipazioniNel trailer di Vision Quest l'attore Paul Bettany è di nuovo protagonista nella versione Visione Bianco introdotta al termine della serie WandaVision. L'attore appare anche in versione umana, come ... movieplayer.it

Vision Quest, Paul Bettany anticipa che sarà molto diverso da WandaVisionPaul Bettany tornerà nuovamente nel MCU come protagonista di Vision Quest, spin-off di WandaVision che affronterà temi diversi da quelli esplorati insieme a Scarlet Witch. Paul Bettany tornerà ... comingsoon.it