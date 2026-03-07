Il primo trailer di The Testaments mostra il ritorno a Gilead e annuncia che la serie sarà disponibile dal 8 aprile su Hulu. Il sequel di Handmaid’s Tale vede protagonista Ann Dowd e racconta la ripresa della resistenza nella città. La serie introduce una nuova generazione coinvolta nella lotta contro il regime.

The Testaments arriva l'8 aprile su Hulu. Scopri il trailer del sequel di Handmaid's Tale con Ann Dowd: la resistenza di Gilead riparte da una nuova generazione. L'attesa per i fan di The Handmaid's Tale è finalmente giunta al termine: The Testaments si è mostrato nel suo primo, inquietante trailer ufficiale. La nuova serie prodotta da Hulu, che espande l'universo creato da Margaret Atwood, debutterà ufficialmente mercoledì 8 aprile 2026. Questo nuovo capitolo promette di trascinare nuovamente gli spettatori all'interno del regime teocratico di Gilead, ma con una prospettiva temporale avanzata di circa quindici anni rispetto agli eventi che hanno visto protagonista June Osborne. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - The Testaments: il primo trailer svela il ritorno a Gilead e la data di uscita

Leggi anche: The Testaments: Il trailer ci riporta a Gilead. Zia Lydia e la nuova generazione nello spin-off di “The Handmaid’s Tale”

Masters of the Universe: Il primo teaser trailer rivela un ritorno perfetto a Eternia. Ecco il cast e la data di uscitaDopo decenni di “stop and go”, rinvii e cambi di regia che hanno tenuto i fan col fiato sospeso, il mondo di Masters of the Universe sta finalmente...

Contenuti utili per approfondire The Testaments.

Temi più discussi: The Testaments: il trailer della serie sequel di The Handmaid’s Tale riporta gli spettatori a Gilead; Hulu rilascia il primo trailer di The Testaments, la serie sequel di The Handmaid’s Tale; The Testaments: Il trailer ufficiale del sequel di The Handmaid's Tale; The Testaments: il sequel di The Handmaid's Tale è in arrivo l'8 aprile su Disney+, trailer ufficiale.

The Testaments: Il trailer ufficiale del sequel di The Handmaid's TaleDebutterà l'8 aprile su Disney+ The Testaments, la serie ambientata dopo gli eventi di The Handmaid's Tale e basata sull'omonimo romanzo di Margaret Atwood: ecco il trailer ufficiale e tutto sulla tra ... comingsoon.it

The Testaments: il primo trailer della nuova serie drammatica Disney+Ecco il trailer ufficiale e la key art della serie drama originale The Testaments, un nuovo capitolo dal franchise di The Handmaid’s Tale ... cinefilos.it

The Testaments: il trailer e la key art della serie evoluzione di The Handmaid’s Tale #thetestamentsserie #DisneyPlus #thinkmovies - facebook.com facebook

Rilasciato il primo trailer di The Testament, lo spin-off di The Handmaid’s Tale in arrivo su Disney+ ad aprile. x.com