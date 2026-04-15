Clayface la descrizione del trailer anticipa il body horror del DC Universe

Il trailer del terzo film del nuovo DC Universe diretto da James Gunn ha mostrato immagini che evidenziano elementi di body horror legati a Clayface. La presentazione si è tenuta in una sede dedicata, attirando l’attenzione di pubblico e addetti ai lavori. Le sequenze rivelano una trasformazione inquietante del personaggio, caratterizzata da cambiamenti fisici drastici e deformazioni. Il film promette un approccio visivamente disturbante, secondo quanto mostrato nelle anteprime.

Il terzo film del nuovo DC Universe di James Gunn è stato il protagonista di una presentazione alla CinemaCon di Las Vegas dove i presenti hanno potuto vedere le prime immagini dell'horror I DC Studios hanno svelato un lato più malvagio del proprio universo di supereroi con Clayface, film body horror che vede protagonista uno dei nemici storici di Batman. Il film, in uscita nelle sale il 23 ottobre, si è mostrato con il suo primo trailer alla CinemaCon, la convention annuale dei gestori di sale cinematografiche attualmente in corso a Las Vegas. Cosa succede nel primo trailer di Clayface Tom Rhys Harries interpreta il cattivo mutaforma dei fumetti DC, il cui vero nome è Matt Hagen.🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Clayface, la descrizione del trailer anticipa il body horror del DC Universe Notizie correlate Leggi anche: Clayface | Il nuovo film DCU slitta a ottobre per un Halloween all’insegna del body horror Masters of the Universe | Il teaser anticipa l’uscita del trailer domaniAmazon MGM Studios ha rilasciato oggi un teaser per Masters of the Universe, il reboot live-action del classico action-fantasy degli anni ’80, che... Aggiornamenti e dibattiti Clayface, la descrizione del trailer anticipa il body horror del DC UniverseIl terzo film del nuovo DC Universe di James Gunn è stato il protagonista di una presentazione alla CinemaCon di Las Vegas dove i presenti hanno potuto vedere le prime immagini dell'horror ... movieplayer.it Clayface: il trailer mostrato al CinemaCon promette un horror malato targato DC!Scoprite tutti i nuovi dettagli relativi a Clayface, il prossimo film del DCU di James Gunn nonché il primo horror della saga di Batman! cinema.everyeye.it