Harry Potter Paul Bettany sarà davvero Voldemort? L’attore fa chiarezza

Dopo alcune voci circolate la scorsa settimana, l’attore ha confermato di apprezzare il franchise di Harry Potter e ha affrontato le indiscrezioni riguardanti un possibile ruolo come Voldemort nella serie HBO. Nei giorni recenti, si sono fatti avanti diversi nomi come candidati per interpretare il celebre mago oscuro, ma finora non sono stati annunci ufficiali.

Dopo i rumor che hanno cominciato a circolare la scorsa settimana, l'attore ne ha fatto riferimento per la prima volta ammettendo di adorare il franchise Nei giorni scorsi, alcuni rumor avevano cominciato a indicare un candidato preciso per il ruolo di Voldemort nella serie HBO su Harry Potter. Adesso, Paul Bettany in persona ha fatto riferimento a quelle voci e alla possibilità di interpretare il ruolo dell'iconico villain che nella saga cinematografica ha avuto il volto di Ralph Fiennes. Paul Bettany e l'amore per il franchise di Harry Potter Alla domanda se ci sia del vero nel fatto che lui possa seguire le orme di Fiennes, Bettany ha risposto: "Non ne so nulla.