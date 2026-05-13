Violenza sessuale a una minore condanna confermata in appello per due ex calciatori dell' Acr

La Corte d’Appello ha confermato le condanne per due ex calciatori di un club campano, coinvolti in un caso di violenza sessuale su una ragazza di 14 anni. I fatti sono stati giudicati in tribunale, che ha deciso di mantenere le pene inflitte in primo grado. La vicenda riguarda l’accusa di aver commesso atti sessuali ai danni di una minore.

La Corte d’Appello ha confermato le condanne nei confronti di due ex calciatori campani dell’Acr Messina accusati di violenza sessuale ai danni di una ragazza che all’epoca dei fatti aveva 14 anni. I giudici di secondo grado hanno ribadito la pena di sei anni di reclusione per Clemente Crisci e.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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