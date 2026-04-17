Portanova condanna per violenza sessuale confermata in appello

La Corte d’Appello di Firenze ha confermato la condanna a sei anni di reclusione per il calciatore e per il suo zio, entrambi imputati di violenza sessuale di gruppo e lesioni nei confronti di una studentessa universitaria. La sentenza riguarda fatti avvenuti a Siena, e riguarda anche le persone coinvolte in precedenti procedimenti giudiziari. La decisione è stata resa nota dopo il processo di secondo grado.

La Corte d’Appello di Firenze ha confermato la condanna a sei anni di reclusione per il calciatore della Reggiana, ex Genoa, Manolo Portanova, e per lo zio Alessio Langella, imputati per violenza sessuale di gruppo e lesioni ai danni di una studentessa dell'Università di Siena.I fatti risalgono.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Manolo Portanova, sentenza in Appello: confermata la condanna a 6 anni per violenza sessuale di gruppoReggio Emilia, 17 aprile 2026 – Il giocatore della Reggiana Manolo Portanova è stato condannato anche in Appello: confermata la condanna a 6 anni per... Condanna confermata per Manolo Portanova per violenza sessuale, rabbia del calciatore che farà ricorsoManolo Portanova condannato a sei anni di reclusione per violenza sessuale di gruppo e lesioni anche in secondo grado. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Confermati in appello i sei anni per violenza sessuale di gruppo per il calciatore Manolo Portanova; Manolo Portanova, confermata in appello la condanna a 6 anni per stupro di gruppo; Portanova condannato anche in appello: confermati 6 anni per violenza sessuale; Confermata la condanna per stupro a Manola Portanova e allo zio: in Appello ribaditi i 6 anni. Manolo Portanova, confermata in appello la condanna a 6 anni per violenza sessuale di gruppo e lesioni: la ricostruzione della vicendaDopo quasi tre ore di camera di consiglio la Corte d’Appello di Firenze ha emesso il verdetto nei confronti di Manolo Portanova: colpevole di violenza sessuale di gruppo e lesioni, nei confronti di un ... vanityfair.it Portanova, confermata in appello la condanna a 6 anni per violenza sessuale di gruppoLa Corte d’Appello di Firenze ribadisce la responsabilità: la difesa annuncia ricorso in Cassazione. Il calciatore: Sono innocente, credo nella giustizia ... lanazione.it Manolo Portanova è stato condannato anche in Corte d'Appello a 6 anni di detenzione Perché può giocare fino alla sentenza in Cassazione facebook Manolo Portanova, il calciatore della Reggiana condannato anche in Appello a sei anni di carcere per violenza sessuale di gruppo x.com