La violenza di genere e il lavoro del centro ‘Rompi il silenzio’

Venerdì 10 aprile si è tenuto un incontro presso l’Ic di Pennabilli legato al progetto ‘Nora’, che coinvolge diverse organizzazioni dedicate ai diritti e all’autonomia delle donne. L’evento si è focalizzato sulla violenza di genere e sulle attività del centro ‘Rompi il silenzio’, impegnato in iniziative di sensibilizzazione e supporto. La discussione ha coinvolto rappresentanti di vari enti e associazioni che operano nel settore, senza la presenza di figure pubbliche o istituzionali.

Venerdì 10 aprile all’Ic di Pennabilli si è svolto un incontro relativo al progetto ‘Nora’, acronimo di Network of Organization for Rights and Autonomy. Le relatrici dell’incontro, Carmela e Serena, sono due operatrici del centro antiviolenza di Rimini, ‘ Rompi il Silenzio ’, che sostiene iniziative per prevenire e contrastare la violenza di genere. Si tratta di un’associazione nata nel 2005 con l’obiettivo di creare uno spazio per offrire aiuto alle donne vittime di violenza, molestate e maltrattate, che vivono situazioni di disagio familiare. Tutto il personale è femminile e il centro accoglie donne maggiorenni. La violenza di genere può assumere diverse forme: economica, sessuale, psicologica, verbale, digitale e fisica.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La violenza di genere e il lavoro del centro ‘Rompi il silenzio’ R-ESISTENZE — Rompi il silenzio. Trova supporto. Presso lo Spazio Marise Ferro Notizie correlate Leggi anche: Quando il silenzio è complice: il dovere di parlare contro la violenza di genere "Vittime del silenzio": a teatro lo spettacolo di danza di "Leggere per ballare" contro la violenza di genereMercoledì 25 e giovedì 26 febbraio, il Teatro Alighieri ospita lo spettacolo “Vittime del Silenzio” promosso dalla Federazione nazionale associazioni... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: La violenza di genere e il lavoro del centro ‘Rompi il silenzio’; UNIBO. Contro la violenza di genere: l’Ateneo per Emma Pezemo. La violenza di genere e il lavoro del centro ‘Rompi il silenzio’Venerdì 10 aprile all’Ic di Pennabilli si è svolto un incontro relativo al progetto ‘Nora’, acronimo di Network of Organization for Rights and Autonomy. Le relatrici dell’incontro, Carmela e Serena, ... ilrestodelcarlino.it La voce degli studenti contro la violenza di genere: 'coltiviamo rispetto, fiducia e parità'Dall’idea di una studentessa di classe quinta del liceo linguistico, che ci aveva conosciuto quando avevamo incontrato le squadre giovanili (tutte femminili) del Crema Volley 2.0, la scorsa settimana ... cremaonline.it Rompipallone.it. . Tra calcio, Formula 1 e tennis, un altro sport sta pian piano risalendo la china ritrovando il successo in Italia, come non accadeva ormai dal boom dei primi anni 2000 Trattasi ovviamente del wrestling targato WWE, sempre più popolare nel - facebook.com facebook