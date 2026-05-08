Giornata dell' Europa Il Pd Falconara | Spiace che l’Amministrazione comunale non abbia previsto alcun momento pubblico o istituzionale

In occasione della Giornata dell’Europa, il Partito Democratico di Falconara Marittima ha espresso disappunto per la mancanza di eventi pubblici o istituzionali organizzati dal Comune. Il segretario del partito, recentemente riconfermato, ha ricordato il significato del progetto europeo, nato dopo periodi di conflitto e tragedie. La giornata è stata celebrata senza iniziative ufficiali da parte dell’amministrazione locale.

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FALCONARA MARITTIMA – In occasione della Giornata dell’Europa del 9 maggio, il Partito Democratico di Falconara Marittima, attraverso il proprio segretario da poco riconfermato Andrea Belegni, intende ribadire quello che considera «il valore profondo del progetto europeo, nato dopo le tragedie.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Referendum, Schlein: “Spiace che destra non abbia raccolto appello Mattarella”Regione, Bilancio in discussione: pioggia di emendamenti, oltre 500 modifiche per. “Occhio al neo”, la nuova giornata di prevenzione dell’Amministrazione comunale di BellonaTempo di lettura: < 1 minuto“Occhio al neo”, la nuova giornata di prevenzione voluta dell’Amministrazione comunale di Bellona. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: #EuropeDay - Rappresentanza in Italia; Sito Istituzionale | Festa dell'Europa, gli eventi in programma a Roma; Festa dell'Europa: 9 maggio / Notizie / Novità / Homepage; A Roma si celebra la Giornata dell'Europa. Giornata dell'Europa il 9 maggio, programma ed eventi a RomaPer l'occasione la Terrazza del Pincio di Roma si trasforma in un grande spazio pubblico dedicato ai valori e alle opportunità dell’Unione europea. L’evento, articolato tra dialoghi istituzionali, ... tg24.sky.it Giornata dell'Europa 2026, grande evento alla Terrazza del Pincio a RomaRoma, 8 mag. (Adnkronos) - In occasione della Giornata dell'Europa 2026, la rappresentanza della Commissione europea in Italia e l'Ufficio di ... iltempo.it Fantacalcio, i "campo o panca" della 36^ giornata di Serie A #SkySport x.com Nel primo anniversario della sua elezione a Pontefice, Prevost trascorre la giornata in Campania. Ha celebrato la messa a Pompei e la supplica alla Madonna. Dopo pranzo si è spostato nel capoluogo, dove ha tenuto un discorso al Duomo: “Combattiamo la v - facebook.com facebook