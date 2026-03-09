Monica Melaranci in Assise l' opposizione lascia L' Aula Giacomo Petrelli Pd | Lei non è la benvenuta

Durante la seduta dell'Assise ad Ancona, Monica Melaranci si è presentata in aula, mentre i membri dell’opposizione hanno deciso di abbandonare l’aula. Giacomo Petrelli del Pd ha espresso chiaramente che Melaranci non è ben accetta. La surroga di un consigliere comunale, considerata un atto semplice, si è svolta senza particolari complicazioni, ma ha attirato l’attenzione per i momenti di tensione.

ANCONA – La surroga di un consigliere comunale è l'atto più semplice ed en passant di tutta l'Assise. Si attua quando un suo appartenente si dimette, qualunque sia la ragione, per lasciare posto al primo della sua lista non ancora eletto e che accetta l'incarico. Il sindaco spiega la situazione appena detta, il presidente dà il via alla votazione e tutti i consiglieri presenti votano a favore. Dopodiché il nuovo rappresentante del popolo entra in Aula riscuotendo applausi e strappando strette di mano un po' da tutti. Ecco, oggi non è andata proprio così a Monica Melaranci, assunta alle cronache da giorni. E cioè da quando ha deciso, assieme...

