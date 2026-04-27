Due giovani di 25 e 20 anni, entrambi cittadini egiziani, sono stati fermati dalla polizia a Milano dopo aver strappato la collanina a un diciottenne. L'episodio è avvenuto in centro città e ha portato all’arresto dei due uomini, che sono stati portati in commissariato. La vittima ha subito chiamato le forze dell’ordine, che hanno immediatamente intervenuto e identificato i responsabili.

L’agguato, la rapina e poi la fuga. Poi l’intervento della polizia e le manette Due ragazzi di 25 e 20 anni, entrambi cittadini egiziani, sono stati arrestati dalla polizia con l’accusa di rapina in concorso in via Padova a Milano nel pomeriggio di sabato 25 aprile. I due, infatti, avevano strappato la collanina d’oro al collo di un ragazzo di 18 anni. Tutto è accaduto poco dopo le 14.30. Il 18enne è stato aggredito dai due che poi si sono dileguati a bordo di un monopattino elettrico. Immediatamente è scattata la chiamata al 112 e la centrale operativa ha inviato sul posto una volante dell’Upg che si trovava in zona. I due, grazie alle preziosi indicazioni della vittima, sono stati individuati in via Chavez a bordo del monopattino.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Milano, strappano la collanina a un 18enne: arrestati due egiziani

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