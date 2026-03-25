Erba | grandine a marzo vento forte e allerta arancione

A Erba, nel territorio di Como, il 25 marzo si è verificato un repentino cambio climatico con temporali, vento forte e grandine. Nel tardo pomeriggio, il cielo si è rápidamente oscurato, causando un'improvvisa perturbazione. La situazione ha portato all'attivazione di un’allerta arancione per condizioni meteorologiche avverse. Nessuna informazione è stata ancora comunicata su eventuali danni o interventi delle autorità.

Un improvviso ritorno dell’inverno ha colto di sorpresa gli abitanti di Erba, nel territorio di Como, dove nel tardo pomeriggio del 25 marzo il cielo si è oscurato rapidamente. Una fitta grandinata, descritta come molto fine, ha ricoperto strade e edifici con uno strato bianco che simulava una nevicata in pieno inverno, creando un contrasto netto con la stagione primaverile. Il fenomeno meteo, sebbene abbia sorpreso gli automobilisti al rientro dal lavoro, era stato ampiamente previsto dalle previsioni meteorologiche. La perturbazione non si limita alla sola precipitazione gelida ma annuncia l’arrivo di forti raffiche di vento che domineranno il clima della regione nei prossimi giorni. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Erba: grandine a marzo, vento forte e allerta arancione Articoli correlati Meteo: allerta arancione a Roma per forte vento e temporaliL'avviso del dipartimento della protezione civile regionale dalle prime ore di sabato 14 febbraio. Meteo Latina: attesi pioggia, rovesci e forte vento. Scatta l’allerta arancioneArriva anche nella provincia di Latina la nuova perturbazione atlantica che tra oggi e domani raggiunge l’Italia. Sleep Interrupted Your Body Is Following a Pattern 10,000 Years Old