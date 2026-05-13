Violenta grandinata si allaga il Museo Arcos

Una forte grandinata accompagnata da un intenso temporale ha provocato l’allagamento del Museo Arcos, che si trova nei sotterranei della Prefettura. Le precipitazioni abbondanti hanno causato l’accumulo di acqua all’interno della struttura, rendendo necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’evento, ma i danni sono ancora in fase di valutazione. La situazione resta sotto monitoraggio da parte delle autorità competenti.

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Tempo di lettura: < 1 minuto Violento scroscio di pioggia accompagnato da una grandinata altrettanto importante ha causato l’allagamento del Museo Arcos situato nei sotteranei della Prefettura. La grandine, ostruendo una grata per la raccolta dell’acqua piovana, ha impedito il normale deflusso della stessa. L’acqua si è dunque riversata all’interno del museo di proprietà della Provincia che ospita la sezione egizia del Tempio di Iside e la sezione di arte contemporanea. Gli addetti del Museo hanno immediatamente richiesto l’intervento dei Vigili del fuoco che sono riusciti a liberare la grata sia dalla grandine che dal fogliame dei lecci che adornano la piazzetta.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Violenta grandinata, si allaga il Museo Arcos ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Violenta grandinata si abbatte sui terreni agricoli dell'Alto Tavoliere: sindaco chiede lo stato di calamità naturaleIl Comune di San Severo chiederà il riconoscimento dello stato di calamità naturale, poiché oggi martedì 24 marzo, sui terreni agricoli ad alto... Museo Arcos: l’arte di Cavaiuolo rompe i confini e unisce la cittàIl Museo Arcos si prepara a cambiare volto con l’inaugurazione di una mostra che promette di trasformare il luogo della cultura in un punto di...