Museo Arcos | l’arte di Cavaiuolo rompe i confini e unisce la città

Il Museo Arcos si appresta a riaprire con una mostra che mira a coinvolgere diversi segmenti della comunità locale. L’esposizione, ancora senza data ufficiale, porterà in evidenza opere di artisti contemporanei e si svolgerà all’interno degli spazi storici del museo. L’obiettivo dichiarato è di rendere il museo un luogo di incontro e scambio tra cittadini, superando i tradizionali confini culturali.

Il Museo Arcos si prepara a cambiare volto con l’inaugurazione di una mostra che promette di trasformare il luogo della cultura in un punto di aggregazione sociale. Sabato 18 aprile, infatti, partirà TERRA, FUOCO, FERRA, la prima esposizione inserita nel nuovo progetto denominato Arcos Open, curato da Giuliana Ippolito, esperta di arti contemporanee per l’istituzione dal luglio scorso. L’iniziativa nasce dalla volontà di scardinare l’idea del museo come contenitore chiuso, puntando invece su una strategia di recupero dell’identità territoriale attraverso la partecipazione attiva. L’obiettivo dichiarato è quello di creare un ecosistema dove l’arte diventi il motore per far dialogare persone, culture diverse e territori, restituendo ai cittadini uno spazio vitale per la condivisione e la relazione umana. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Museo Arcos: l’arte di Cavaiuolo rompe i confini e unisce la città Un Carnevale da veri esploratori dell’Antico Egitto al Museo ARCOS di BeneventoTempo di lettura: 2 minutiTra misteri millenari, divinità leggendarie e tanta fantasia, la Sezione Egizia del Museo ARCOS invita i più piccoli a... Leggi anche: Carnevale tra le mummie: al Museo ARCOS un laboratorio per bambini Temi più discussi: Il progetto Arcos Open si apre con la Mostra Terra, fuoco, ferra, opere di Antonio Cavaiuolo; Arcos Open: Giuliana Ippolito svela il suo museo per tutti; Presentato ‘Arcos Open’: il museo diventa spazio di comunità; Arcos secondo la Ippolito: un topos culturale aperto a tutti. Presentato ‘Arcos Open’: il museo diventa spazio di comunitàSarà inaugurata sabato 18 aprile al Museo Arcos, la mostra TERRA, FUOCO, FERRA, primo appuntamento del progetto Arcos Open , ideato e diretto da Giuliana Ippolito, nominata lo scorso luglio espert ... ntr24.tv Arcos Open: Il Museo di Benevento si riprende il suo cuore (e ci mette il ferro)Benevento si prepara a vivere una nuova stagione culturale. Al centro di questa rinascita c’è il Museo ARCOS che, con il progetto ARCOS OPEN ideato dalla curatrice Giuliana Ippolito, punta a diventare ... it.blastingnews.com A Benevento presentato al Museo Arcos il progetto “Arcos Open”, promosso in vista dell’inaugurazione della mostra “Terra Fuoco Ferra”, in programma il 18 aprile. Un’iniziativa che punta a valorizzare gli spazi museali e a rafforzare il legame tra arte contempo - facebook.com facebook