Violenta grandinata si abbatte sui terreni agricoli dell' Alto Tavoliere | sindaco chiede lo stato di calamità naturale

Una forte grandinata ha colpito i terreni agricoli dell'Alto Tavoliere, in particolare nelle aree dop e igp del territorio. L’evento si è verificato martedì 24 marzo e ha interessato principalmente le aziende agricole dell’area. Di fronte ai danni causati, il sindaco ha annunciato che il Comune presenterà richiesta di riconoscimento dello stato di calamità naturale.

Il Comune di San Severo chiederà il riconoscimento dello stato di calamità naturale, poiché oggi martedì 24 marzo, sui terreni agricoli ad alto reddito e pregio dell'Alto Tavoliere, ricadenti in aree dop e igp, si è abbattuta una grandinata di grosse proporzioni. Dopo aver fatto le prime. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it Articoli correlati Leggi anche: Violenta grandinata si abbatte su Caserta Chiede lo stato di calamità naturale a Frosinone dopo il maltempo: in 14 ore la pioggia di un mesePiogge record e frane a Frosinone e in Ciociaria: il Comune chiede alla Regione lo stato di calamità e fondi per i danni alle infrastrutture.