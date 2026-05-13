Violenta colluttazione con un agente a bordo di un treno diretto a Como | sequestrati marijuana cocaina e contanti

Durante un controllo su un treno diretto a Como, un uomo ha tentato di allontanarsi appena ha visto gli agenti della polizia ferroviaria. Quando è stato fermato, ha reagito aggredendo uno dei poliziotti nel tentativo di scappare. Nella sua fuga, sono stati sequestrati alcuni grammi di marijuana, cocaina e una somma di denaro contante.

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Ha cercato di allontanarsi rapidamente appena ha visto gli agenti della polizia ferroviaria, poi ha aggredito uno dei poliziotti nel tentativo di fuggire. È finito così in arresto un cittadino nigeriano di 31 anni fermato nel pomeriggio del 25 aprile a bordo di un treno diretto a Como.🔗 Leggi su Quicomo.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Fiumicino, arrestato con oltre un chilo di droga: sequestrati hashish, marijuana e cocainaFiumicino, 23 marzo 2026 – Prosegue l’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti da parte dei carabinieri della Compagnia di Ostia. Sorpreso con droga e contanti in auto: arrestato 49enne. Sequestrati 7 grammi di cocainaI Carabinieri della Stazione di Trentola Ducenta hanno arrestato nella tarda serata di ieri, 5 marzo 2026, un uomo di 49 anni ritenuto responsabile... Temi più discussi: Tenta la fuga disperdendo cocaina, poi la colluttazione con i poliziotti; Sassari, doppio furto in centro e aggressione ai commercianti: in manette una donna – Cosa è successo; Potenza Picena, piazza Douhet trasformata in ring nella notte: otto giovani denunciati dopo una violenta rissa, un ragazzo finisce con...; Calci e pugni in piazza nella notte: denunciati 8 ragazzi per rissa. Svezia, nel maggio del 2020, il 19enne Tommie Lindh venne ucciso a coltellate dal 23enne Abubaker Mohamad Awad, sudanese con cittadinanza svedese. Durante una festa a Härnösand, Tommie intervenne per salvare una ragazza violentata sotto la mina x.com Andrea ucciso a colpi d'ascia. Il padre in cella: 'Era un violento' reddit Sgominata una banda specializzata nei furti in hotel di lusso: tre arresti dopo un violento speronamento al casello dell'A22BRESSANONE. Si è conclusa con un arresto movimentato e una violenta colluttazione l’operazione condotta dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Bressanone che nelle prime ore del 2 maggi ... ildolomiti.it Osio Sotto, tenta di accoltellare un 23enne per un debito di 200 euro: violenta colluttazione, poi il carcereIl 24enne sferra un colpo con un coltello di 32 centimetri, ma la vittima riesce a immobilizzare l'aggressione. Dopo lo scontro fisico, il vano tentativo di fuga ... bergamo.corriere.it