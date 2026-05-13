Violenta colluttazione con un agente a bordo di un treno diretto a Como | sequestrati marijuana cocaina e contanti
Durante un controllo su un treno diretto a Como, un uomo ha tentato di allontanarsi appena ha visto gli agenti della polizia ferroviaria. Quando è stato fermato, ha reagito aggredendo uno dei poliziotti nel tentativo di scappare. Nella sua fuga, sono stati sequestrati alcuni grammi di marijuana, cocaina e una somma di denaro contante.
Ha cercato di allontanarsi rapidamente appena ha visto gli agenti della polizia ferroviaria, poi ha aggredito uno dei poliziotti nel tentativo di fuggire. È finito così in arresto un cittadino nigeriano di 31 anni fermato nel pomeriggio del 25 aprile a bordo di un treno diretto a Como.🔗 Leggi su Quicomo.it
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