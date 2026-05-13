Viola il divieto del giudice e torna a spacciare 32enne in manette
Un 32enne di Pagani è stato arrestato dai carabinieri del nucleo operativo di Nocera dopo essere stato trovato nuovamente a spacciare droga nel suo paese di residenza, nonostante un divieto emesso dal giudice. L’uomo era già sotto monitoring e, violando le disposizioni, è tornato a svolgere attività di spaccio, finendo così in manette. L’arresto è avvenuto l’altro ieri nel corso di un’operazione di controllo.
Torna nel suo comune di residenza, a Pagani, per essere beccato nuovamente a spacciare. Finisce di nuovo in manette un 32enne del luogo, arrestato l'altro ieri dai carabinieri del nucleo operativo di Nocera.L'arrestoIl giovane era stato sottoposto al divieto di dimora in Campania, dopo essere.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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