Viola il divieto del giudice e torna a spacciare 32enne in manette

Un 32enne di Pagani è stato arrestato dai carabinieri del nucleo operativo di Nocera dopo essere stato trovato nuovamente a spacciare droga nel suo paese di residenza, nonostante un divieto emesso dal giudice. L’uomo era già sotto monitoring e, violando le disposizioni, è tornato a svolgere attività di spaccio, finendo così in manette. L’arresto è avvenuto l’altro ieri nel corso di un’operazione di controllo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui