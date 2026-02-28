Trovato a spacciare in centro Pusher finisce in manette Il giudice lo condanna a 2 anni

Un uomo è stato catturato nel centro cittadino mentre vendeva droga e subito arrestato dai carabinieri. Dopo un breve processo, il giudice lo ha condannato a due anni di reclusione. L’intervento delle forze dell’ordine si inserisce in un’operazione più ampia contro lo spaccio nella zona, una delle problematiche più evidenti per la città.

Arresto e processo lampo, finito con una condanna in tribunale a Pisa. E’ il frutto di un altro giro di vite dei carabinieri alla piaga dello spaccio, uno dei fronti più caldi con cui deve fare i conti la città. Un impegno che vede in campo lo sforzo dei carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Pisa che tengono sotto la lente le aree sensibili della città. L’arresto – viene spiegato – risale a pochi giorni fa. Segnatamente alla tarda mattinata dello scorso 25 febbraio, quando i militari dell’Arma hanno stretto le manette ai polsi di un uomo straniero di 28 anni, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

