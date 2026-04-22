Il 4 maggio, a Palazzo Ripetta a Roma, si terrà la tappa locale di Wine List on Tour, un evento che presenta circa 300 etichette di vino. Alla manifestazione parteciperanno 50 esperti del settore, tra sommelier e professionisti della ristorazione. L’iniziativa mira a mettere in evidenza il lavoro dei sommelier e a promuovere le proposte enologiche nei locali della capitale.

Il 4 maggio prossimo, Palazzo Ripetta a Roma ospiterà la tappa romana di Wine List on Tour, un progetto itinerante che punta a valorizzare il ruolo dei sommelier e la qualità della ristorazione. L’evento, nato originariamente nell’ambito della Milano Wine Week, porterà in capitale una selezione di 300 etichette attraverso la guida degli esperti del settore. L’iniziativa si propone come un ponte tra la produzione vinicola e l’esperienza vissuta nei ristoranti, concentrandosi sulla figura del professionista della sala. Federico Gordini, presidente della Milano Wine Week, ha spiegato che l’arrivo della manifestazione nel cuore dell’ospitalità italiana rappresenta un momento cruciale per un movimento che mira a costruire una nuova consapevolezza attorno al valore del servizio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roma, il festival del vino: 300 etichette e 50 esperti a Palazzo Ripetta

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