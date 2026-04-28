Trova cinque numeri fortunati e vince 52mila euro

Lo scorso 24 aprile a Bolzano, un giocatore ha vinto circa 52mila euro grazie all’estrazione di cinque numeri fortunati. La vincita è avvenuta presso la Tabaccheria Europa di via Europa 30, in occasione della Vigilia della Festa della Liberazione. La somma messa in palio deriva dalla conquista di un “5” nel gioco dei numeri. La notizia si aggiunge alle vincite di questa tipologia registrate recentemente nella zona.

Una vigilia della Festa della Liberazione che un fortunato vincitore (o fortunata vincitrice, questo non ci è dato saperlo) non dimenticherà facilmente: perché lo scorso 24 aprile a Bolzano, in quel della Tabaccheria Europa di via Europa 30, è stato centrato un “5” da quasi 52mila euro.L’ultimo.🔗 Leggi su Trentotoday.it

Doppia Sfida, Numeri Fortunati e un Miliardario!Dedica Speciale a Patrizia

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L'area picnic di Giabbio si trova a cinque minuti di cammino dalla zona industriale di Premana. si trova in riva al fiume ed è dotata di alcuni tavoli per sedersi, una fontana in cui dissetarsi e alcuni fuochi con piastre per poter fare una grigliata. facebook