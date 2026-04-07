Parma vinta una casa con VinciCasa | 200mila euro in denaro per un fortunato giocatore

A Parma, un giocatore ha vinto 200 mila euro in denaro grazie a VinciCasa, il gioco promosso da Sisal che permette di vincere premi in denaro. La vincita si è verificata durante una delle ultime estrazioni e ha portato un premio consistente a un singolo individuo. La notizia ha attirato l’attenzione locale e ha suscitato interesse tra gli appassionati di lotterie e giochi a premi.

Nell’estrazione del 3 aprile 2026 un giocatore parmense centra il “5” e conquista un premio da mezzo milione di euro, tra denaro immediato e immobile da scegliere entro due anni La fortuna ha bussato a Parma con VinciCasa, il gioco Sisal che trasforma i sogni abitativi in realtà. Nell’estrazione numero 93 di venerdì 3 aprile 2026, un fortunato giocatore ha centrato il “5”, vincendo una casa e 200mila euro in denaro. La giocata vincente è stata effettuata presso la Tabaccheria Bottini di via San Leonardo 69A. La combinazione estratta è stata 10, 12, 16, 20 e 34. Il premio totale di 500mila euro prevede 200mila euro subito disponibili, mentre la parte restante è destinata all’acquisto di uno o più immobili in Italia, con due anni di tempo per scegliere la casa. 🔗 Leggi su Parmatoday.it Vincita a Giaveno: un fortunato giocatore porta a casa 45mila euro con un terno secco al LottoGiocando un terno secco da dieci euro sulla ruota di Torino, con i numeri 7, 35 e 48, un fortunato giocatore ha vinto 45mila euro con l'estrazione... Vincita a Cuorgné: fortunato giocatore fa 5 al Superenalotto e porta a casa quasi 70mila euroNella serata di ieri, venerdì 16 gennaio 2026, una vincita importante è stata realizzata al Superenalotto a Cuorgné. Argomenti più discussi: VinciCasa, a Parma vinta una casa più 200mila euro; VinciCasa, vinti 500 mila euro nella tabaccheria del Centro Torri; I risultati delle giovanili gialloblù; PARMA, CIRCATI GOL, COLPO SUZUKI, MA AD IMPRESSIONARE È SEMEDO. VinciCasa, vinti 500 mila euro nella tabaccheria del Centro Torri200.000€ corrisposti subito, in denaro, che il vincitore potrà utilizzare come preferisce, senza alcun vincolo; ... gazzettadiparma.it NOVITÀ HOJLUND: COME STA E COSA FILTRA PER IL PARMA - facebook.com facebook Trevisani: "Solo il Parma gioca peggio del Milan". Ordine: "Stupidaggini che solo voi 2 nella foresta..." x.com