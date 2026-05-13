Ville palazzi e casaforti custodi di futuro | aprono per un solo giorno le dimore storiche

Domenica 24 maggio si svolge la sedicesima edizione della Giornata Nazionale delle Dimore Storiche Italiane, un evento che permette di visitare gratuitamente dodici tra ville, palazzi e casaforti in Friuli Venezia Giulia. Questa giornata, considerata il più grande museo diffuso del paese, vede l’apertura temporanea di molte residenze che normalmente non sono accessibili al pubblico. Le strutture coinvolte restano aperte per un solo giorno, offrendo l’opportunità di entrare in contatto con il patrimonio architettonico locale.

Torna la Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane, giunta alla sua XVI edizione: domenica 24 maggio il più grande museo diffuso d’Italia riapre le porte anche in Friuli Venezia Giulia, con dodici dimore storiche tra ville, palazzi e casaforti che accoglieranno gratuitamente i.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

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