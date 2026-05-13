Custodi di futuro per un giorno aprono eccezionalmente le dimore storiche del Friuli
Domenica 24 maggio si svolge la sedicesima edizione della Giornata Nazionale delle Dimore Storiche Italiane, un evento che consente l'apertura straordinaria di numerose residenze storiche in tutto il paese. In questa occasione, dodici tra ville, palazzi e casaforti della regione Friuli Venezia Giulia resteranno aperte al pubblico senza biglietto, offrendo l'opportunità di visitare alcuni dei principali esempi architettonici del territorio.
Torna la Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane, giunta alla sua XVI edizione: domenica 24 maggio il più grande museo diffuso d’Italia riapre le porte anche in Friuli Venezia Giulia, con dodici dimore storiche tra ville, palazzi e casaforti che accoglieranno gratuitamente i.🔗 Leggi su Udinetoday.it
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