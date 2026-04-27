Caserta protagonista con le dimore storiche Oltre 20 siti aperti tra ville palazzi e giardini il 24 maggio

Il territorio di Caserta sarà al centro della Giornata Nazionale delle Dimore Storiche il 24 maggio 2026, con oltre 20 siti aperti al pubblico. Tra le strutture coinvolte ci sono ville, palazzi e giardini storici, che saranno visitabili in occasione dell’evento promosso da Adsi Campania. L’iniziativa mira a valorizzare il patrimonio architettonico e culturale della zona attraverso aperture straordinarie di queste dimore.

Nel territorio casertano saranno diverse le dimore storiche protagoniste della Giornata Nazionale delle Dimore Storiche, in programma il 24 maggio 2026, con aperture straordinarie al pubblico nell’ambito dell’iniziativa promossa da Adsi Campania.A Capua sarà visitabile la Tenuta San Domenico.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Domenica 24 maggio oltre 20 dimore aprono ai visitatori in occasione della XVI edizione della Giornata Nazionale delle Dimore StoricheADSI Campania apre le porte di beni culturali che sono parte integrante del patrimonio storico architettonico della Regione Caserta, 27 aprile 2026 –... Ville Venete in festa: vino, arte e cinema tra le dimore storicheDal 12 giugno al 5 luglio, quattro dimore storiche del territorio veneto apriranno le loro cancellate per ospitare la ventisettesima edizione di... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Cinema in 3 Atti. Caserta Film Lab celebra Francis Ford Coppola; Carmen Giannattasio protagonista della Tosca alla Reggia di Caserta; È morto Oscar Schmidt, la leggenda del basket aveva 68 anni; Campania Stories 2026, la Reggia di Caserta apre l’evento dedicato ai vini campani. Caserta. ‘San Leucio 250: il lavoro tra memoria a futuro’: 1, 2 e 3 maggio all’Archivio di StatoCaserta si prepara a vivere un altro evento culturale di straordinario rilievo con il summit San Leucio 250 – Il Lavoro tra Memoria e Futuro, un evento ... teleradio-news.it Casal di Principe, studenti protagonisti al Teatro della Legalità con la Polizia di StatoCasal di Principe (Caserta) - Un teatro gremito di studenti, linguaggi artistici intrecciati ai temi dell’attualità e un dialogo diretto con le istituzioni: ... pupia.tv Telegolfo-RTG emittente televisiva. . Caserta, legalità protagonista a scuola Incontro con il Capo di Stato Maggiore Presente anche la Fanfara #Caserta #Legalità #Scuola #Esercito #Polizia - facebook.com facebook