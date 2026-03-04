Oggi la chiesa di San Matteo apre le sue porte ai visitatori. Questa chiesa, riconosciuta come simbolo della città, si distingue per il soffitto affrescato che raffigura un santo, dalla cui gamba spunta un elemento particolare. La struttura rappresenta un punto di riferimento storico e artistico per i residenti e i turisti che desiderano scoprire i tesori nascosti nel cuore della città.

di Antonia Casini Per i pisani è una delle chiese simbolo della città, quella dove ’spunta’ dal soffitto una gamba del santo ritratto nel bellissimo soffitto affrescato. La Chiesa di San Matteo sul Lungarno Mediceo ha origini antiche: un primo edificio a tre navate, databile tra la fine del X e l’inizio dell’XI secolo, è stato quasi completamente distrutto e ricostruito. Oggi sarà aperta (straordinariamente) alle 16 per una visita promossa in collaborazione con gli Amici dei Musei e l’Ufficio Bce. L’ingresso è libero, ma saranno raccolti fondi per la Caritas da destinare al progetto della mensa diocesana. I giornalisti de La Nazione hanno avuto l’opportunità di raccontarla in anteprima. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Un tesoro in città. La chiesa di San Matteo oggi apre le sue porte

