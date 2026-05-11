Roma nuovo stop per il maxi progetto Moschea capitale

Da tgcom24.mediaset.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Centocelle, quartiere di Roma, il progetto di costruzione di una grande moschea che dovrebbe ospitare oltre mille persone ha incontrato di nuovo ostacoli. Dopo anni di discussioni e polemiche, nel quartiere si registra un nuovo stop al maxi intervento, provocato dalla tensione tra la comunità musulmana e alcuni residenti locali. La vicenda si inserisce in un lungo confronto che coinvolge diversi attori e questioni legate alla realizzazione dell’opera.

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Quartiere Centocelle, Roma. Da anni qui va in scena un braccio di ferro tra la comunità musulmana e alcuni residenti per la costruzione di una moschea che dovrebbe accogliere più di mille fedeli. I lavori nell'immobile acquistato dagli islamici con fondi provenienti dal Qatar sono cominciati nel 2025 prevedevano oltre alla moschea, anche una sala conferenza, una biblioteca e una ludoteca, ma ad agosto il piano interrato è stato posto sotto sequestro dalla polizia locale per abusi edilizi. Sanati, i sigilli sono stati rimossi a gennaio, ma nel giro di poco tempo è arrivato l'ennesimo stop del Comune per altri abusi edilizi....🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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