roma nuovo stop per il maxi progetto moschea capitale

A Centocelle, quartiere di Roma, il progetto di costruzione di una grande moschea che dovrebbe ospitare oltre mille persone ha incontrato di nuovo ostacoli. Dopo anni di discussioni e polemiche, nel quartiere si registra un nuovo stop al maxi intervento, provocato dalla tensione tra la comunità musulmana e alcuni residenti locali. La vicenda si inserisce in un lungo confronto che coinvolge diversi attori e questioni legate alla realizzazione dell’opera.

Quartiere Centocelle, Roma. Da anni qui va in scena un braccio di ferro tra la comunità musulmana e alcuni residenti per la costruzione di una moschea che dovrebbe accogliere più di mille fedeli. I lavori nell'immobile acquistato dagli islamici con fondi provenienti dal Qatar sono cominciati nel 2025 prevedevano oltre alla moschea, anche una sala conferenza, una biblioteca e una ludoteca, ma ad agosto il piano interrato è stato posto sotto sequestro dalla polizia locale per abusi edilizi. Sanati, i sigilli sono stati rimossi a gennaio, ma nel giro di poco tempo è arrivato l'ennesimo stop del Comune per altri abusi edilizi....🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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